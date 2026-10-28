Санчо отказал "Хетафе" и собрался в Саудовскую Аравию

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Астон Виллы" Джейдон Санчо отклонил предложение испанского "Хетафе" и выбрал новое направление для продолжения своей карьеры.

Ранее в октябре стало известно, что "Хетафе" предложил Санчо контракт до конца сезона стоимостью 400,000 евро — или около 10,000 фунтов в неделю.



Однако Санчо рассчитывал хотя бы на 3 млн. евро (2.5 млн. фунтов) чистыми, поэтому 26-летний англичанин сообщил "Хетафе", что не перейдет в клубе.



Одновременно с этим появились слухи, что Санчо был предложен "Вест Хэму" из Чемпионшипа, однако Marca утверждает, что Джейдон, скорее всего, отправится в Саудовскую Аравию.



Санчо уже имеет на руках устраивающее его в финансовом плане предложение неназванного саудовского клуба.