Эшли Коул прошел собеседование в "Бромли"
Бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул прошел собеседование на должность главного тренера "Бромли" из Лиги Один.
Выиграв лишь два матча в этом сезоне с учетом всех соревнований и опустившись на 22-е место в третьем английском дивизионе, "Бромли" уволил Энди Вудмана.
Теперь "Бромли" ищет нового рулевого, и talkSPORT стало известно, что в минувший вторник Коул прошел собеседование на вакантный пост, на который также претендует ассистент "Блэкберна" Майк Доддс.
Это могла бы быть первая работа 45-летнего англичанина в качестве самостоятельного специалиста на родине.
В прошлом сезоне Коул возглавлял "Чезену" из второго итальянского дивизиона, но задержался там лишь на восемь матчей.
С момента завершения игровой карьеры Коул трудился на различных тренерских ролях в "Дерби", "Челси", "Эвертоне", "Бирмингеме", а также молодежной сборной Англии U-21 и взрослой сборной Англии.
Будучи игроком, Коул считался одним из лучших левых защитников в мировом футболе. Эшли накопил колоссальный опыт в клубном футболе, а также сыграл 107 матчей за сборную Англии.
28.10.2026 17:00
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Может в Бчорли?
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