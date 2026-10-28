Эшли Коул прошел собеседование в "Бромли"

Бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул прошел собеседование на должность главного тренера "Бромли" из Лиги Один.

Выиграв лишь два матча в этом сезоне с учетом всех соревнований и опустившись на 22-е место в третьем английском дивизионе, "Бромли" уволил Энди Вудмана.



Теперь "Бромли" ищет нового рулевого, и talkSPORT стало известно, что в минувший вторник Коул прошел собеседование на вакантный пост, на который также претендует ассистент "Блэкберна" Майк Доддс.



Это могла бы быть первая работа 45-летнего англичанина в качестве самостоятельного специалиста на родине.



В прошлом сезоне Коул возглавлял "Чезену" из второго итальянского дивизиона, но задержался там лишь на восемь матчей.



С момента завершения игровой карьеры Коул трудился на различных тренерских ролях в "Дерби", "Челси", "Эвертоне", "Бирмингеме", а также молодежной сборной Англии U-21 и взрослой сборной Англии.



Будучи игроком, Коул считался одним из лучших левых защитников в мировом футболе. Эшли накопил колоссальный опыт в клубном футболе, а также сыграл 107 матчей за сборную Англии.