Дирк Кейт ждет "Ливерпуль" в гости

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера турецкого "Фенербахче" в преддверии матча Лиги Чемпионов против "красных".

Минувшим летом Кейт был назначен ассистентом Исмаила Картала, который покинул должность главного тренера "Фенербахче" после поражения 2:1 от "Галатасарая" в минувший понедельник.



Поэтому управление первой командой "Фенербахче" на себя временно принял Кейт, который прежде поработал в качестве самостоятельного специалиста у себя на родине в Голландии.



Дебют Кейта в новой роли назначен на ближайшую субботу, когда "Фенербахче" сыграет против "Гезтепе", а в следующую среду, 4 ноября, подопечные Дирка примут на своем поле "Ливерпуль" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.



Будучи игроком, Кейт провел шесть лет в "Ливерпуле". Дирк забил 71 гол в 285 матчах и выиграл Кубок Лиги в 2012 году, уточняет BBC.



Кейт принимает "Фенербахче" на пятом месте в турецком первенстве, в шести очках позади лидирующего "Галатасарая".