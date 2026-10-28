"Арсенал" подает апелляцию на удаление Доумана против "Флитвуда"
"Арсенал" решил подать апелляцию на удаление своего полузащитника Макса Доумана в матче Кубка Лиги против "Флитвуда".
Доуман получил прямую красную карточку на 85-й минуте матча, в котором "Арсенал" потерпел сенсационное поражение в серии пенальти.
Доуман грубо отреагировал на жесткий отбор мяча со стороны защитника "Флитвуда", и теперь 16-летнему англичанину положена трехматчевая дисквалификация.
Однако после изучения этого инцидента "Арсенал" не согласился с вердиктом рефери и решил воспользоваться своим правом на апелляцию, которая будет рассмотрена FA.
Как уточняет Sky Sports, дедлайном по подаче апелляции является 13:00 четверга по местному времени. Дальше "Арсеналу" остается надеяться, что обращение будет рассмотрено Ассоциацией в срок до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.
28.10.2026 15:00
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