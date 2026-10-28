Фернандеш, вероятно, вернется в старт МЮ на матч против "Челси"

Полузащитник Бруну Фернандеш, вероятно, вернется в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу.

Разразившись критикой насчет тактики главного тренера "Юнайтед" Майкла Кэррика после поражения от "Комо", Фернандеш был выведен из стартового состава на матч против "Борнмута" в минувшее воскресенье.



По ходу второго тайма с "Борнмутом" Кэррик отправил Фернандеша разминаться у бровки, но затем Бруну вновь сел на лавку, так и не появившись на поле "Олд Траффорд".



По информации The Athletic, внутри "Юнайтед" есть ощущение, что Кэррик "подвел черту" под этим инцидентом, и ожидается, что Фернандеш вернется в стартовый состав "красных дьяволов" против "Челси".



Отсутствие единодушного мнения среди боссов "Юнайтед" насчет замены для Кэррика позволило Майклу получить еще минимум один матч, и теперь Фернандеш может помочь своему наставнику сохранить работу.