Артета поведал о травмах трех игроков

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал о потере с травмами трех игроков перед битвой с "Ливерпулем" в ближайший уикенд.

Накануне вечером Артета выставил далекий от оптимального состав на матч Кубка Лиги против "Флитвуда" из Лиги Два.



Артета руководствовался не только невысоким уровнем соперника, но и возникшими у его игроков проблемами со здоровьем.



После поражения в серии послематчевых пенальти Артета сообщил, что Риккардо Калафьори, Нони Мадуэке и Деклан Райс не были доступны и теперь рискуют не сыграть против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.



"Калафьори был недоступен, Нони был недоступен из-за лодыжки, у Деклана возникла проблема в последнем матчем, почему я и заменил его", — цитирует Артету Evening Standard.