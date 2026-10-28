Артета поведал о травмах трех игроков

Деклан Райс и Риккардо Калафьори Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал о потере с травмами трех игроков перед битвой с "Ливерпулем" в ближайший уикенд.

Накануне вечером Артета выставил далекий от оптимального состав на матч Кубка Лиги против "Флитвуда" из Лиги Два.

Артета руководствовался не только невысоким уровнем соперника, но и возникшими у его игроков проблемами со здоровьем.

После поражения в серии послематчевых пенальти Артета сообщил, что Риккардо Калафьори, Нони Мадуэке и Деклан Райс не были доступны и теперь рискуют не сыграть против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

"Калафьори был недоступен, Нони был недоступен из-за лодыжки, у Деклана возникла проблема в последнем матчем, почему я и заменил его", — цитирует Артету Evening Standard.





Метки Арсенал, Артета, Калафьори, Мадуэке, Райс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2026 13:00

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