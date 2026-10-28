Киоун: "Вилла" — идеальное место для Джексона"

Экс-защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что "Астон Вилла" стала "идеальным местом" для нападающего Николаса Джексона.

Джексон по отдельности и "Вилла" в целом слабо начали новый сезон, однако постепенно команда Унаи Эмери набрала форму, а Николас забил шесть голов в в своих шести последних матчах за клуб.



Перебравшись в "Виллу" из "Челси" минувшим летом, Джексон воссоединился с Эмери, которого он знает по совместной работе в "Вильярреале", и Киоун чувствует, что эти отношения помогли Николасу раскрыться.



"Он работал с Эмери прежде, и я думаю, сейчас команду "Виллы" не узнать относительно того, что было на старте сезона".



"На мой взгляд, играть против Джексона — это сущий кошмар. Он крепок, энергичен и наказывает вас с помощью своей скорости".



"Думаю, болельщики "Виллы" очень рады, что теперь он играет за них. Возможно, это место является его естественным домом".



"Думаю, в "Челси" ему слегка не хватало дисциплины... Он удалялся, влезал в глупые вещи, не чувствовал себя любимым".



"Но теперь его всецело любят тренер и клуб, и я думаю, это идеальное место для него", — сообщил Киоун talkSPORT.