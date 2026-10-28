Невилл "удивлен, но рад", что МЮ не уволил Кэррика

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что удивлен, но рад решением "красных дьяволов" пока не увольнять своего главного тренера Майкла Кэррика.

Несмотря на унизительное домашнее поражение от "Борнмута" в минувший уикенд (0:3), боссы "Юнайтед" решили оставить Кэррика на предстоящий матч против "Челси", как минимум.



Невилл не скрывает, что, как и многие, ожидал увольнения Кэррика. Гари надеется, что теперь Майкл ухватится за эту соломинку.



"Я рад. Удивлен, но рад, потому что я был абсолютно уверен, что увиденное в воскресенье станет концом для Майкла. Это выглядело именно так, как он сам по себе сделал круг в конце, с игроками позади него, и это выглядело как круг прощания".



"Он махал фанатам, словно извиняясь, но в то же время прощаясь. Я удивлен, что в конце концов он все еще сохраняет работу, но я рад этому, потому что в воскресенье было очень сложно".



"Не имею представления, что будет в ближайшие пару недель. Надеюсь, он сможет заставить этих игроков играть ради него, потому что в последние недели они не играли ради него", — цитирует Невилла Sky Sports.