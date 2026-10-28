У Нагельсманна есть преимущество над Хау в глазах МЮ

У Юлиана Нагельсманна есть одно ключевое преимущество над Эдди Хау в борьбе за роль следующего наставника "Манчестер Юнайтед".

Нагельсманн и Хау считаются двумя фаворитами на замену Майклу Кэррику, который, хоть и остался на тренерском мостике "Юнайтед" на матч против "Челси" в ближайший уикенд, но по-прежнему находится на волоске от увольнения.



В данный момент шансы Хау получить работу в "Юнайтед" выше, нежели у Нагельсманна, однако вариант с Юлианом имеет свои преимущества, утверждает talkSPORT.



В прошлом Нагельсманн уже был заинтересован в работе с "Юнайтед", но время никогда не было подходящим для его приглашения. Сейчас же для этого сложились все обстоятельства, и Юлиан доступен для назначения без какой-либо компенсации — в отличии от Хау, за которого "Ньюкасл" рассчитывает получить несколько миллионов фунтов.



Минувшим летом Немецкая федерация футбола полностью разорвала отношения с Нагельсманном, под руководством которого сборная Германии неудачно выступила на Чемпионате Мира, тогда как Хау все еще связан некоторыми обязательствами с "Ньюкаслом".



На приглашении Нагельсманна настаивает директор "Юнайтед" по комплектации состава Кристофер Вивель, который знает Юлиана по совместной работе в "РБ Лейпциг".