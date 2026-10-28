Алонсо хочет, чтобы "Челси" был эффективнее при владении мячом

Наставник "Челси" Хаби Алонсо заявил, что надеется улучшить игру своей команды при владении мячом.

В минувший уикенд "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Тоттенхэма", владея мячом только 31% времени.



Алонсо признает, что это маловато, однако в первую очередь Хаби хочет, чтобы "Челси" был эффективнее, когда владеет мячом.



"Добиваться победы в матче — вот чего я хочу. Я хочу, чтобы мы стали лучше при владении мячом. Думаю, мы можем прибавить, мы не на высоте. Само по себе владение не так уж и важно".



"Владение может быть 60%, может быть 40%, 30%, и это нормально до тех пор, пока вы создаете моменты и имеет моменты, чтобы забивать голы и выигрывать матчи. Это самое важное", — цитирует Алонсо Evening Standard.