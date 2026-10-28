Артета признался, что предупреждал Доумана перед матчем с "Флитвудом"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что предупреждал своего полузащитника Макса Доумана перед матчем Кубка Лиги против "Флитвуда".
Накануне "Арсенал" вылетел из Кубка Лиги, в серии послематчевых пенальти уступив представителю Лиги Два. Этот матч "канониры" заканчивали вдесятером после удаления Доумана на 85-й минуте.
У Доумана просто не выдержали нервны, и 16-летний англичанин агрессивно отреагировал на очередной удар со стороны соперника. Это нечто, что Артета обсуждал со своими игроками перед матчем.
"Сложно понять по камерам, что там произошло. Поэтому я предпочитаю тщательно изучить повторы, а затем я смогу оценить ситуацию".
"Что я сказал Доуману, когда тот уходил с поля? Нечто, что мы уже обсуждали перед матчем", — приводит слова Артету Evening Standard.
28.10.2026 08:00
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