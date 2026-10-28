Санчо был предложен "Вест Хэму"

"Вест Хэму" из Чемпионшипа была предложена возможность подписать свободным агентом бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

Санчо находится без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Юнайтед". "Красные дьяволы" предпочли бесплатно отпустить Джейдона, который на правах аренды побывал в "Челси" и "Астон Виллы".



На днях стало известно, что Санчо получил официальное предложение от "Хетафе", однако клуб Ла Лиги готов платить 26-летнему англичанину только около 10,000 фунтов в неделю.



По информации talkSPORT, сейчас услуги Санчо через посредников были предложены ряду английских клубов, включая "Вест Хэм", который в этом сезоне сражается за повышение в классе из Чемпионшипа.