Санчо был предложен "Вест Хэму"
"Вест Хэму" из Чемпионшипа была предложена возможность подписать свободным агентом бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
Санчо находится без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Юнайтед". "Красные дьяволы" предпочли бесплатно отпустить Джейдона, который на правах аренды побывал в "Челси" и "Астон Виллы".
На днях стало известно, что Санчо получил официальное предложение от "Хетафе", однако клуб Ла Лиги готов платить 26-летнему англичанину только около 10,000 фунтов в неделю.
По информации talkSPORT, сейчас услуги Санчо через посредников были предложены ряду английских клубов, включая "Вест Хэм", который в этом сезоне сражается за повышение в классе из Чемпионшипа.
28.10.2026 06:00
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