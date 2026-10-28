"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка Англии от команды из четвертого дивизиона
"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка Лиги, в серии послематчевых пенальти уступив "Флитвуду" из четвертого английского дивизиона.
Относительно победы 2:0 над "Эвертоном" в минувшую субботу только Майлс Льюис-Скелли и Виктор Дьекереш уцелели в стартовом составе "канониров". На воротах дебютировал Иллан Мелье.
Чуть присмотревшись к сопернику, "Арсенал" взял и пропустил. Это случилось уже на 21-й минуте, когда Аарон Лупао-Би оттеснил от мяча Мали Салмона и, ворвавшись в штрафную по левому краю, закатил мяч в ворота — 1:0.
Попытки гостей отыграться увенчались успехом только в начале второго тайма, когда Дьекереш со второй попытки все же затолкал мяч в ворота с близкого расстояния — 1:1.
Дожать своего соперника в основное время "Арсеналу" не удалось. Более того, на 85-й минуте "канониры" остались вдесятером, потому что Макс Доуман получил прямую красную карточку за агрессивную реакцию.
После окончания основного и компенсированного времени команды сразу перешли к серии пенальти, где все решила единственная осечка Бруно Гимараэса, чей удар был отражен голкипером.
Таким образом, занимающий 18-е место в Лиге Два "Флитвуд" сенсационно выбил "Арсенал" из турнира и вышел в четвертьфинал турнира.
"Флитвуд" — "Арсенал" — 1:1 (1:0) победа "Флитвуда" в серии пенальти — 5:3
Голы: Лупао-Би 21 — Дьекереш 50.
"Арсенал": Мелье, Тимбер (Уайт 45), Салмон (Эдегор 45), Москера, Инкапье, Субименди (Гимараэс 82), Льюис-Скелли (Конса 82), Доуман, О'Нил (Эзе 66), Хаверц, Дьекереш.
Удаление: Доуман 85.
"Брэдфорд" — "Питерборо" — 2:0 (1:0)
Голы: Гиллеспи 13, Филлипс 67.
28.10.2026 01:15
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Квадрупл до следующего сезона) теперь в погоне за треблом.
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Команда быдланов этот флитвуд ..самое плохое, что Доумана удалили - теперь его нельзя в ближайших матчах использовать, а и так вингеров нема .на месте судьи нужно было тогда и того парня из флитвуда удалять - раньше помню за все подкаты сзади рекомендовали давать кк
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Красная конечно натянутая, пацану весь матч по ногам били, в эпизоде 2 раза в ноги зарядили, а потом ещё и подкат прямыми, - понятна реакция 16-летнего пацана, но красная прямая, спорное решение
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Позор английского футбола.
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Отлично! Слили ненужный кубок)
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