"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка Англии от команды из четвертого дивизиона

"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка Лиги, в серии послематчевых пенальти уступив "Флитвуду" из четвертого английского дивизиона.

Относительно победы 2:0 над "Эвертоном" в минувшую субботу только Майлс Льюис-Скелли и Виктор Дьекереш уцелели в стартовом составе "канониров". На воротах дебютировал Иллан Мелье.



Чуть присмотревшись к сопернику, "Арсенал" взял и пропустил. Это случилось уже на 21-й минуте, когда Аарон Лупао-Би оттеснил от мяча Мали Салмона и, ворвавшись в штрафную по левому краю, закатил мяч в ворота — 1:0.



Попытки гостей отыграться увенчались успехом только в начале второго тайма, когда Дьекереш со второй попытки все же затолкал мяч в ворота с близкого расстояния — 1:1.



Дожать своего соперника в основное время "Арсеналу" не удалось. Более того, на 85-й минуте "канониры" остались вдесятером, потому что Макс Доуман получил прямую красную карточку за агрессивную реакцию.



После окончания основного и компенсированного времени команды сразу перешли к серии пенальти, где все решила единственная осечка Бруно Гимараэса, чей удар был отражен голкипером.



Таким образом, занимающий 18-е место в Лиге Два "Флитвуд" сенсационно выбил "Арсенал" из турнира и вышел в четвертьфинал турнира.



"Флитвуд" — "Арсенал" — 1:1 (1:0) победа "Флитвуда" в серии пенальти — 5:3



Голы: Лупао-Би 21 — Дьекереш 50.



"Арсенал": Мелье, Тимбер (Уайт 45), Салмон (Эдегор 45), Москера, Инкапье, Субименди (Гимараэс 82), Льюис-Скелли (Конса 82), Доуман, О'Нил (Эзе 66), Хаверц, Дьекереш.



Удаление: Доуман 85.



"Брэдфорд" — "Питерборо" — 2:0 (1:0)



Голы: Гиллеспи 13, Филлипс 67.