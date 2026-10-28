Названа причина, почему "Юнайтед" не уволил Кэррика

Майкл Кэррик Была названа причина, почему "Манчестер Юнайтед" решил пока не увольнять своего главного тренера Майкла Кэррика.

Кэррик выглядел обреченным на увольнение после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" в минувшее воскресенье. "Красные дьяволы" демонстрируют удручающий футбол и не знают побед уже восемь матчей кряду.

Однако во вторник стало известно, что "Юнайтед" оставит Кэррика на матч Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу, как минимум.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, руководство "Юнайтед" действительно планировало уволить Кэррика после унижения от "Борнмута", но не смогло договориться о замене для Майкла.

В понедельник боссы "Юнайтед" несколько часов обсуждали на базе в Каррингтоне варианты на замену Кэррику, перебирая кандидатуры Эдди Хау, Юлиана Нагельсманна и Антонио Конте, но к единодушному решению так и не пришли.

Поэтому у Кэррика и его игроков появилась возможность убедить свой клуб воздержаться от крайних мер с помощью своего выступления на "Стэмфорд Бридж".





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2026 00:05

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