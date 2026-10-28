Названа причина, почему "Юнайтед" не уволил Кэррика

Была названа причина, почему "Манчестер Юнайтед" решил пока не увольнять своего главного тренера Майкла Кэррика.

Кэррик выглядел обреченным на увольнение после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" в минувшее воскресенье. "Красные дьяволы" демонстрируют удручающий футбол и не знают побед уже восемь матчей кряду.



Однако во вторник стало известно, что "Юнайтед" оставит Кэррика на матч Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу, как минимум.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, руководство "Юнайтед" действительно планировало уволить Кэррика после унижения от "Борнмута", но не смогло договориться о замене для Майкла.



В понедельник боссы "Юнайтед" несколько часов обсуждали на базе в Каррингтоне варианты на замену Кэррику, перебирая кандидатуры Эдди Хау, Юлиана Нагельсманна и Антонио Конте, но к единодушному решению так и не пришли.



Поэтому у Кэррика и его игроков появилась возможность убедить свой клуб воздержаться от крайних мер с помощью своего выступления на "Стэмфорд Бридж".