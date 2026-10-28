Названа причина, почему "Юнайтед" не уволил Кэррика
Была названа причина, почему "Манчестер Юнайтед" решил пока не увольнять своего главного тренера Майкла Кэррика.
Кэррик выглядел обреченным на увольнение после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" в минувшее воскресенье. "Красные дьяволы" демонстрируют удручающий футбол и не знают побед уже восемь матчей кряду.
Однако во вторник стало известно, что "Юнайтед" оставит Кэррика на матч Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшую субботу, как минимум.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, руководство "Юнайтед" действительно планировало уволить Кэррика после унижения от "Борнмута", но не смогло договориться о замене для Майкла.
В понедельник боссы "Юнайтед" несколько часов обсуждали на базе в Каррингтоне варианты на замену Кэррику, перебирая кандидатуры Эдди Хау, Юлиана Нагельсманна и Антонио Конте, но к единодушному решению так и не пришли.
Поэтому у Кэррика и его игроков появилась возможность убедить свой клуб воздержаться от крайних мер с помощью своего выступления на "Стэмфорд Бридж".
28.10.2026 00:05
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