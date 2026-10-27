Джеррард назвал игроков, которые недостаточно хороши для "Юнайтед"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард перечислил игроков, которые недостаточно хороши, чтобы выступать за "Манчестер Юнайтед".
Прямо сейчас "Юнайтед" не знает побед уже восемь матчей кряду с учетом всех соревнований, а главный тренер Майкл Кэррик находится на волоске от увольнения.
Однако Джеррард считает, что проблема "Юнайтед" в слабости состава, и это касается практически всех линий поля.
"Если пройтись по составу, то возьмем четверку защитников. У Харри Магуайра была действительно хорошая карьера. С Люком Шоу я играл за сборную Англии, он был на высоте в свое время. Больше они не являются игроками "Манчестер Юнайтед". От них следовало избавиться раньше".
"Лисандро Мартинеса в прошлом году интересовал только Чемпионат Мира. Когда он вернулся, то увидел, что клуб не подписал четыре-пять игроков, как он того хотел. Он поступил эгоистично, вышел и высказался, затем получил травму и закончил матч с "Лидсом" в перерыве, но выздоровел к следующему матчу. Это дурно пахнет, на мой взгляд".
"Посмотрите на полузащиту, они купили игрока из "Челси" за 50 миллионов фунтов, Сантоса, и он не игрок "Манчестер Юнайтед". Это вопрос к руководству".
"Почему вы покупаете игроков, которые недостаточно хороши, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед"? Это единственные игроки, которых вы можете заманить к себе сейчас, но это не игроки "Манчестер Юнайтед". Балеба за 70 миллионов фунтов... У него есть потенциал, но он не готов помогать "Манчестер Юнайтед" сражаться за вершину лиги прямо сейчас".
"Посмотрите на фланги. Когда я играл против "Юнайтед", там были Гиггз, Бекхэм, игроки мирового уровня. Теперь там молодой Амад. Земля и небо. Он может быть хорош, но в этом сезоне он ничего не показал".
"Слева не исходит никакой угрозы, совершенно ничего. Мбемо хороший игрок. Один из светлых лучиков в этом сезоне".
"Кунья не проходит в состав. В чем дело? Он не тренируется должным образом? Он является одним из токсичных игроков? Вы же только недавно его подписали. Почему игрок сборной Бразилии не проходит в стартовый состав? Он что-то делает не так. Он является частью проблемы. Шешко травмирован в данный момент. Все это недостаточно хорошо, у них проблемы повсюду", — цитирует Джеррарда Daily Mirror.
27.10.2026 23:00
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