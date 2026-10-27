Руни — об игроках МЮ: "Я бы засунул фейерверк им в задницу"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что хотел бы побеседовать с игроками "красных дьяволов" в раздевалке.

На прошлой неделе "Юнайтед" потерпел два разочаровывающих поражения, уступив "Комо" в Лиге Чемпионов (4:1), а затем проиграв "Борнмуту" в Премьер-Лиге (0:3).



Эти результаты поместили главного "Юнайтед" тренера Майкла Кэррика на грань увольнения, но Руни прежде всего недоволен игроками команды.



"Я, по крайней мере, бегал, упорно трудился и старался на благо команды. Не думаю, что эти игроки могут что-либо сказать в свое оправдание. Что несправедливо, так что игра, которую они показывают".



"Я был игроком, который мог забить гол, у меня было толика способностей, но, по крайней мере, я, б***ь, бегал, упорно трудился и старался на благо команды, даже когда было тяжело. Эти игроки этого не делают".



"Я бы хотел зайти в эту раздевалке. Я бы хотел зайти в эту раздевалку, усадить, б***ь, их всех и сказать: "Вы чего, б***ь, творите? Что это за игра, по вашему? Думаете, вы заслуживаете носить эту футболку?" Я бы засунул е***ый фейерверк им в задницу, потому что они, б***ь, ничего не делают".



"Вы можете видеть боль и злость на лицах фанатов, когда игроки ходят пешком по футбольному полю. Посмотрите на Мартинеса, которого Райан просто оббежал... Это так расстраивает, когда они даже не касаются мяча".



"У этих игроков были тренеры топ-уровня, и они просто пускают пыль в глаза. Они не бегут, они не трудятся, они эгоистичны".



"Бруну (Фернандеш) сошел с этого автобуса, он натянул капюшон и пытается спрятаться от этого. Будь впереди и по центру. Сделай шаг вперед. Ты усомнился в своем тренере, так иди и прояви себя".



"А где сейчас Рэшфорд? Стало тяжело, и где Рэшфорд? Тебе нужно играть через боль, тебе нужно быть готовым что-нибудь давать клубу, а они этого не делают", — сообщил Руни The United Stand.