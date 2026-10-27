"Пэлас" готов уволить Сажа в случае поражения от "Тоттенхэма"

"Кристал Пэлас" готов уволить своего главного тренера Пьера Сажа в случае поражения от "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.

В минувший уикенд "Пэлас" проиграл дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2 и обнаружил себя всего в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.



По информации The Guardian, президент "Пэлас" Стив Пэриш решил не принимать поспешных решений, в том числе из-за плотности календаря. В среду вечером "орлы" сыграют против "Фулхэма" в Кубке Лиги, а в субботу сразятся с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге.



При этом "Пэлас" дал четко понять Сажу, что дерби против "Тоттенхэма" имеет определяющее значение для будущего Пьера.



Сообщается, что среди боссов "Пэлас" нет единого мнения насчет Сажа, назначенного только минувшим летом. Некоторые выступают за приглашение Томаса Франка или Шона Дайча, чтобы стабилизировать ситуацию, которая рискует обернуться вовлечением "орлов" в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.