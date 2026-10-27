Алонсо поговорил с Палмером после удаления Коула против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что провел воспитательную беседу со своим атакующим полузащитником Коулом Палмером.

В минувший уикенд "Челси" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Тоттенхэма", заканчивая этот матч Премьер-Лиги вдесятером.



Во втором тайме Палмер, разочарованный течением матча, схлопотал две желтые карточки и теперь будет дисквалифицирован на поединок Кубок Лиги против "Ливерпуля".



По словам Алонсо, Палмер осознает свою неправоту. Хаби надеется, что Коул выучил урок и больше не подведет команду.



"Мы поговорили, и он, конечно, знает, что совершил ошибку. Таких вещей можно избегать. Надеюсь, это не повторится. Он осознает это, он зрелый человек, и это была ошибка".



"У него хороший настрой, он очень хорошо взаимодействует со своими партнерами по команде. Он нравится им, они хотят, чтобы Коул улыбался, чтобы Коул веселился, чтобы он наслаждался своей игрой, потому что тогда он делает команду лучше. У него него очень крутой образ. Вы, наверное, знаете, что он является интересной личностью", — цитирует Алонсо Sky Sports.



