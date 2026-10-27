Жоао Педро выбыл на "несколько недель"

Наставник "Челси" Хаби Алонсо поведал, что нападающий Жоао Педро пропустит "несколько недель" с травмой бедра.

Педро неожиданно не попал в заявку "Челси" на проигранный матч Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу (0:2), днем ранее получилв травму на тренировке.



Сразу Алонсо не смог уточнить характер повреждения Педро, однако во время общения с прессой во вторник Хаби смог поделиться подробностями насчет состояния здоровья 25-летнего бразильца.



"Да, у него травма бедра, и он пропустит несколько недель. Давайте посмотрим, сколько точно, мы не хотим гадать насчет этого".



"Он наш ключевой игрок. Нам будет его не хватать, но нам нужно быть готовыми справиться с этой травмой, оставаться конкурентоспособными и стараться выигрывать матчи с доступными игроками".



"Мы начинаем завтра, с кубкового матча против "Ливерпуля". Такова ситуация. Мы готовы сражаться и готовы доказать, что можем демонстрировать правильный уровень", — цитирует Алонсо talkSPORT.



Добавим, Педро является лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, забив пять голов.