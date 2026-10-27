Фарке считает, что Траффорд способен стать первым номером сборной Англии
Главный тренер "Лидса" Даниэль Фарке считает, что его голкипер Джеймс Траффорд обладает потенциалом, чтобы стать первым номером сборной Англии.
24-летний Траффорд очень уверенно начал свою карьеру в "Лидсе" после перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов минувшим летом.
В минувший уикенд Траффорд своими сейвами помог "Лидсу" набрать очко в гостях у "Сандерленда" (0:0), и теперь подопечные Фарке занимают седьмое место в Премьер-Лиге.
Фарке убежден, что такая форма, если Траффорду удастся ее сохранить, однажды обеспечит Джеймсу свитер сборной Англии с номером один.
"Конечно, по моему мнению, он является самым перспективным молодым голкипером в Великобритании, и у него есть весь потенциал, более или менее, чтобы однажды стать первым номером сборной Англии".
"У нас он демонстрирует свои способности день за днем, неделя за неделей, но он должен продолжать и показывать это стабильно. Повторюсь, именно такой игры я от него и ожидаю, потому что у него есть этот потенциал, и все мы рады обладать им", — цитирует Фарке ESPN.
27.10.2026 18:00
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