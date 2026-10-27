Фарке считает, что Траффорд способен стать первым номером сборной Англии

Джеймс Траффорд Главный тренер "Лидса" Даниэль Фарке считает, что его голкипер Джеймс Траффорд обладает потенциалом, чтобы стать первым номером сборной Англии.

24-летний Траффорд очень уверенно начал свою карьеру в "Лидсе" после перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов минувшим летом.

В минувший уикенд Траффорд своими сейвами помог "Лидсу" набрать очко в гостях у "Сандерленда" (0:0), и теперь подопечные Фарке занимают седьмое место в Премьер-Лиге.

Фарке убежден, что такая форма, если Траффорду удастся ее сохранить, однажды обеспечит Джеймсу свитер сборной Англии с номером один.

"Конечно, по моему мнению, он является самым перспективным молодым голкипером в Великобритании, и у него есть весь потенциал, более или менее, чтобы однажды стать первым номером сборной Англии".

"У нас он демонстрирует свои способности день за днем, неделя за неделей, но он должен продолжать и показывать это стабильно. Повторюсь, именно такой игры я от него и ожидаю, потому что у него есть этот потенциал, и все мы рады обладать им", — цитирует Фарке ESPN.





Метки Лидс, сборная Англии, Траффорд, Фарке

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2026 18:00

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