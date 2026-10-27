Фарке считает, что Траффорд способен стать первым номером сборной Англии

Главный тренер "Лидса" Даниэль Фарке считает, что его голкипер Джеймс Траффорд обладает потенциалом, чтобы стать первым номером сборной Англии.

24-летний Траффорд очень уверенно начал свою карьеру в "Лидсе" после перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов минувшим летом.



В минувший уикенд Траффорд своими сейвами помог "Лидсу" набрать очко в гостях у "Сандерленда" (0:0), и теперь подопечные Фарке занимают седьмое место в Премьер-Лиге.



Фарке убежден, что такая форма, если Траффорду удастся ее сохранить, однажды обеспечит Джеймсу свитер сборной Англии с номером один.



"Конечно, по моему мнению, он является самым перспективным молодым голкипером в Великобритании, и у него есть весь потенциал, более или менее, чтобы однажды стать первым номером сборной Англии".



"У нас он демонстрирует свои способности день за днем, неделя за неделей, но он должен продолжать и показывать это стабильно. Повторюсь, именно такой игры я от него и ожидаю, потому что у него есть этот потенциал, и все мы рады обладать им", — цитирует Фарке ESPN.