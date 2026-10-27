Мареска не переживает насчет формы Доннаруммы и Гехи

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что не переживает насчет формы голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и защитника Марка Гехи.

К игре Доннаруммы и Гехи возникло немало вопросов после поражения 2:1 от "Астон Виллы" в минувший уикенд. Критиковали их и после некоторых других матчей в этом сезоне — например, против ПСЖ ранее в октябре.



Однако Мареска не видит повода для беспокойства и считает ошибки естественной вещью, когда игроки играют так много.



"С момента, как мы начали, Джиджио хорошо делает свою работу. Как и любой игрок или любой тренер, иногда он совершает ошибки, но это случается во время сезона".



"Они играют так много матчей и минут, что иногда невозможно избегать ошибок. Он довольно сильный парень".



"Он знает, когда совершает ошибки. Ему не нужно, чтобы мы говорили ему об этом. Иногда это настолько очевидно, что они сами осознают это. Это часть игры".



"Я совершенно доволен Марком, потому что он реагирует великолепным образом. Он классный парень, один из капитанов, он лидер, и я люблю Марка, честно говоря".



"Как и Джиджио, они осознают это, когда совершают ошибки. Он сыграл почти все минуты со старта сезона, поэтому он в полном порядке", — цитирует Мареску Sky Sports.