Крупи выбрал себе сборную

Нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи подтвердил, что решил связать свою международную карьеру со сборной Франции.

20-летний Крупи великолепно отыграл прошлый сезон, свой первый полный за "Борнмут", забив 13 голов в Премьер-Лиге.



Крупи является лакомой целью не только для больших клубов, но и для сборных, среди которых у Эли Жуниора есть выбор из трех вариантов.



Крупи родился во Франции, но его мама имеет португальское происхождение, а его отец сам был игроком сборной Кот-д'Ивуара.



Например, сборная Португалии предлагала Крупи возможность отправиться на Чемпионат Мира минувшим летом, но Эли Жуниор отказался.



Впрочем, перед Крупи такой дилеммы нет, и Эли Жуниор связывает свою международную карьеру с Францией, которую он представлял на уровнях от U-16 до U-21.



"Я всегда играл за молодежные французские сборные. Я родился во Франции, я начал играть в футбол во Франции".



"Я не представляю, что перейду в другую культуру, которая мне незнакома! Французская сборная — моя цель", — сообщил Крупи DAZN.