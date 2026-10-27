Камара и Скотт возглавляют шорт-лист "Ливерпуля" из полузащитников

Ламин Камара из "Монако" и Алекс Скотт из "Ливерпуля" возглавляют шорт-лист "Ливерпуля" по укреплению позиции полузащитника.

Приглашение полузащитника является одной из приоритетных задач для вернувшегося на должность спортивного директора "Ливерпуля" Джулиана Уорда на 2027 год.



По информации Sky Sport Germany, больше всего "Ливерпуль" хочет заполучить Камара или Скотта, рискуя в борьбе за обоих столкнуться с конкуренцией "Челси".



Со стороны "Ливерпуля" также существует интерес к Феликсу Нмече из дортмундской "Боруссии", однако в данный момент 26-летний игрок сборной Германии не относится к приоритетным целям "красных".



Добавим, в заключительный день летнего трансферного окна Камара едва не перешел в "Челси" за 47 миллионов фунтов. "Синие" уже согласовали сделку, от которой "Монако" в последний момент отказался.