Рэтклифф предпочитает, чтобы у МЮ был английский тренер

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф предпочитает, чтобы у его клуба был английский тренер.

В минувший понедельник боссы "Юнайтед" провели несколько часов на базе в Каррингтоне, обсуждая судьбу главного тренера Майкла Кэррика и варианты ему на замену.



Например, директор "Юнайтед" по комплектации состава Кристофер Вивель выступает за приглашение Юлиана Нагельсманна, которого он знает по совместной работе в "РБ Лейпциг", а некоторые руководители клуба с "Олд Траффорд" видят идеальным вариантом Унаи Эмери из "Астон Виллы".



Однако Рэтклифф считает, что тренировать "Юнайтед" должен англичанин. Сэр Джим придерживался этого мнения еще два года назад, перед назначением Рубена Аморима, когда задумывался о приглашении бывшего рулевого сборной Англии Гарета Саутгейта.



А спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс считает, что клуб обязан обратиться к специалисту, который имеет опыт работы в Премьер-Лиге.



Учитывая предпочтения Рэтклиффа и Уилкокса, "Юнайтед" определил Эдди Хау в качестве своего наиболее предпочтительного кандидата, и бывший главный тренер "Ньюкасла" заинтересован в работе с "дьяволами", утверждает i Paper.