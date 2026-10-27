Скоулз назвал лучшего кандидата на роль следующего тренера МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Антонио Конте — лучший кандидат на роль следующего главного тренера "красных дьяволов".

В данный момент боссы "Юнайтед" ищут замену Майклу Кэррику, который оказался на грани увольнения после провального старта сезона.



С работой в "Юнайтед" связывают Эдди Хау, Юлиана Нагельсманна, Унаи Эмери и как раз Конте, и для Скоулза выбор среди этой четверки очевиден.



"Ну, я бы выбрал тренера, который сможет вернуть нас в старые добрые времена или сделать команду конкурентоспособной в Премьер-Лиге".



"Антонио Конте — тот самый человек, но с ним нужно быть очень осторожным, не так ли? Он хочет перейти и создает шумиху насчет этого. Он общается с прессой, и я практически уверен, что клуб разговаривал с ним. Я практически уверен, что клуб переговорил со всеми четырьмя".



"Я не могу понять, почему он хочет эту работу, потому что не думаю, что эта команда достаточно хороша для него".



"Когда я говорю о лучшем в своем деле, и выбор из этих четырех, то Антонио Конте значительно опережает их всех".



"Он отправился в "Наполи" и выиграл лигу с ними. Слушайте, он взрывоопасен. Я знаю, что он взрывоопасен, и он может быть немного безумцем. Но когда речь об успешных тренерах в топ-клубах, то здесь он значительно впереди", — цитирует Скоулза Givemesport.