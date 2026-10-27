Тухель поздравил Кейна с "Золотым мячом"
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поздравил своего капитана Харри Кейна с завоеванием "Золотого мяча".
Накануне вечером 32-летнему Кейну был вручена самая престижная индивидуальная награда в футболе, которая стала признанием для Харри за его 73 гола, забитых в прошлом сезоне за "Баварию" и сборную Англии.
Тухель рад за своего капитана и считает эту награду официальным признанием величия Кейна со стороны футбольного мира.
"Поздравляю Харри с заслуженным "Золотым мячом"! У меня давно закончились эпитеты для описания твоей игры, но я рад видеть, что теперь ты официально признан футбольным миром".
"Ты стал первым за 25 лет англичанином, получившим эту огромную награду, что делает ее еще особеннее, и нам повезло обладать тобой в качестве нашего лидера".
"Знаю, ты насладишься этим моментом со своими близкими и затем вернешься к тому, что ты делаешь лучше всего — забивать голы и выигрывать футбольные матчи", — цитирует Тухеля Sky Sports.
27.10.2026 10:00
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