Бывшего вингера "Ливерпуля" и "Арсенала" Джермейна Пеннанта покусала собака.

Данный инцидент случился, когда Пеннант прогуливался в Лондоне со своей собакой породы американский акита.



Немецкая овчарка другого хозяина внезапно набросилась на Пеннанта и впилась в правую ногу 43-летнего англичанина, который завершил игровую карьеру в 2018 году и теперь трудится экспертом talkSPORT.



Как затем признался Пеннант, его собственная собака спасла ему жизнь, встав на защиту хозяина и отогнав овчарку, сообщает The Sun.



Пеннант был госпитализирован и провел одну ночь в больнице, где ему наложили 50 швов. Одна из ран оказалась настолько большой, что может потребовать пластической операции.