Джермейна Пеннанта покусала собака
Бывшего вингера "Ливерпуля" и "Арсенала" Джермейна Пеннанта покусала собака.
Данный инцидент случился, когда Пеннант прогуливался в Лондоне со своей собакой породы американский акита.
Немецкая овчарка другого хозяина внезапно набросилась на Пеннанта и впилась в правую ногу 43-летнего англичанина, который завершил игровую карьеру в 2018 году и теперь трудится экспертом talkSPORT.
Как затем признался Пеннант, его собственная собака спасла ему жизнь, встав на защиту хозяина и отогнав овчарку, сообщает The Sun.
Пеннант был госпитализирован и провел одну ночь в больнице, где ему наложили 50 швов. Одна из ран оказалась настолько большой, что может потребовать пластической операции.
27.10.2026 09:00
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