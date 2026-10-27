Артета "открыл дверь" к расставанию с Субименди в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета "открыл дверь" к уходу полузащитника Мартина Субименди в зимнее трансферное окно.

В своем втором сезоне в "Арсенале" Субименди еще не попадал в стартовый состав в рамках Премьер-Лиги, где он отметился лишь шестью появлениями на замену.



Как сообщает Football365, ссылаясь на источники в Испании, ситуация Субименди привлекла внимание ряда клубов, включая "Челси" и "Реал".



Сам Субименди отчаянно хочет играть больше, и Артета будет готов отпустить 27-летнего испанца в январе, если "Арсенал" получит правильное предложение.