Глэйзеры "ждут правильной возможности" для продажи МЮ

Семейство Глэйзеров "ждет правильной возможности", чтобы продать "Манчестер Юнайтед".

В феврале 2024 Глэйзеры уже продали долю в "Юнайтед", заключив сделку с сэром Джимом Рэтклиффом, который в обмен на 1.5 млрд. фунтов получил контроль над управлением клуба с "Олд Траффорд".



И исполнительный директор Омар Беррада, и спортивный директор Джейсон Уилкокс являются ставленниками Рэтклиффа, однако судьба "Юнайтед" по-прежнему находится единолично в руках Глэйзеров, которым не требуется согласие сэра Джима для продажи клуба.



Как сообщает ESPN, Глэйзеры готовы удовлетворить мечту многих болельщиков "Юнайтед" и покинуть клуб — им просто нужна подходящая возможность, под которой подразумевается возможность продать свой актив по максимально выгодной цене.



Очевидно, что прямо сейчас не лучший момент для этого. Цена одной акции "Юнайтед" на фондовой бирже Нью-Йорка не дотягивает и до 21 доллара, тогда как Рэтклифф покупал свою долю по цене в 33 доллара за штуку.



Глэйзеры могут дождаться триггера к росту стоимости "Юнайтед". Этим, например, может стать строительство нового стадиона на 100,000 мест или исключение "Манчестер Сити" из Премьер-Лиги за финансовые нарушения, что в свою очередь снизило бы конкуренцию и повысило бы шансы "дьяволов" на трофеи и попадание в Лигу Чемпионов.



Источник добавляет, что Глэйзеры уже успели пожалеть о своем партнерстве с Рэтклиффом. Американские бизнесмены недовольным некоторыми методами сэра Джима, включая массовое сокращение персонала.