Ван Дейк чувствует, что у обновленной атаки "Ливерпуля" пошла игра

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк чувствует, что у обновленной атаки его команды начинает получаться игра.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Брайтоном", а стоившие клубу 364 миллиона фунтов Александер Исак, Брадли Барколя и Флориан Вирц, наконец, показали признали сыгранности.



Ван Дейк понимает, что этой тройке еще далеко до легендарной связки Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино, однако Виргил чувствует, что процесс пошел.



"Думаю, такова реальность. Не думаю, что кто-нибудь сможет повторить то, что Мо делал на протяжении столь многих лет в качестве вингера. Надеюсь, это случится, но то, что он делал, было невероятно. То же самое касается Садио и Бобби".



"Надеюсь, это случится снова, и мы трудимся над этим, но сейчас настало время для других, и другие должны сделать шаг вперед".



"Мы всегда можем думать, что раньше было лучше, но не такой настрой необходим клубу вроде "Ливерпуля", и я никогда не чувствовал этого. В определенный момент клуб всегда должен двигаться дальше, и всегда есть игроки, которые будут блистать и проявлять себя в клубе".



"Теперь игроки, которые есть здесь сейчас, должны показывать это каждые три-четыре дня. Второй гол получился классным, но в этом сезоне уже хватало моментов, когда они были очень хороши".



"В клубе вроде "Ливерпуля" вы должны делать это каждые три-четыре дня. Это всегда вызов, но приятный вызов. Я практически уверен, что все будет в порядке", — цитирует Ван Дейка The Independent.