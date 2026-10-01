"Ливерпуль" присоединился к числу претендентов на Вушковича

"Ливерпуль" присоединился к числу претендентов на защитника "Брайтона" Луку Вушковича.

Проявив себя с лучшей стороны в прошлом сезоне, который Вушкович отыграл за "Гамбург" на правах аренды из "Тоттенхэма", минувшим летом Лука был продан "шпорами" в "Брайтон" за 50 миллионов фунтов.



19-летний хорват великолепно освоился в "Брайтоне" и сейчас помогает команде Фабиана Хюрцелера занимать место в зоне Лиги Чемпионов.



Успехи Вушковича не остались незамеченными со стороны топ-клубов вроде "Челси", "Баварии", "Реала" и "Барселоны", а теперь к их компании присоединился и "Ливерпуль", утверждает TEAMtalk.



Сообщается, что "Ливерпуль" имеет "серьезный интерес" к Вушковичу. "Красные" рассматривают Луку в качестве преемника для Виргила Ван Дейка, контракт которого истекает в конце сезона и которому следующим летом исполнится 36 лет.