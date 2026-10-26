"Ньюкасл" сможет получить до 6 млн. фунтов за Хау, если тот возглавит МЮ

"Манчестер Юнайтед" пришлось бы раскошелиться на компенсацию до 6 миллионов фунтов, чтобы назначен Эдди Хау на должность главного тренера.

Хау является фаворитом букмекеров на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Майклу Кэррику, который оказался на грани увольнения после неудачного старта сезона.



Несмотря на то, что в данный момент Хау находится без работы, покинув "Ньюкасл" минувшим летом, Эдди не достанется "Юнайтед" бесплатно.



Как сообщает The Telegraph, на момент ухода из "Ньюкасла" у Хау оставалось еще несколько лет по контракту, и "сороки" сознательно защитили себя на случай, если Эдди уйдет к кому-либо из конкурентов.



Поэтому "Ньюкасл" сможет рассчитывать на компенсацию, которая оценивается в сумму до 6 млн. фунтов.



Что касается Кэррика, то в понедельник он провел три часа на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, общаясь со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом и исполнительным директором Омаром Беррада. Совладельцы "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и Джоэл Глэйзер участвовали во встрече по видеосвязи. Какое решение ими было принято, пока неясно.