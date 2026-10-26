Трент не вернется в Премьер-Лигу в январе

Защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд не планирует возвращаться в Премьер-Лигу в январе.

В этом сезоне Трент испытывает острый дефицит игровых минут в "Реале", проигрывая конкуренцию на позиции правого защитника Дензелу Думфрису и Федерико Вальверде.



28-летний игрок сборной Англии провел лишь одну минуту на поле в победном для "Реала" матче Ла Лиги против "Барселоны" накануне (1:2).



На фоне этого появились слухи, что Александер-Арнольд может уже в январе вернуться в Премьер-Лигу. Трента сватают не только назад в "Ливерпуль", а также в "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити".



Однако эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг утверждает, что Трент не будет принимать поспешных решений.



Трент еще не потерял надежду заслужить доверие главного тренера "Реала" Жозе Моуриньо, поэтому минимум остаток этого сезона проведет в Мадриде.