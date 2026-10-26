Владелец "Борнмута" дал зеленый свет на еще одно предложение для Скотта о новом контракте

Владелец "Борнмута" Билл Фоули дал зеленый свет на еще одно предложение для полузащитника Алекса Скотта о новом контракте.

Ранее осенью стало известно, что Скотт отклонил несколько предложений "Борнмута" о новом контракте и теперь может быть продан в зимнее трансферное окно, когда от его действующего соглашения останется 18 месяцев.



Последнее на данный момент предложение "Борнмута" и так сделало бы Скотта самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с южного побережья Англии.



Однако Фоули еще не потерял надежду продлить сотрудничество со Скоттом, и сейчас, утверждает TEAMtalk, дал указание руководству "Борнмута" выдвинуть еще одно, более выгодное, предложение для Алекса.



Это может быть финальной попыткой "Борнмута" предотвратить уход оцениваемого в 100 миллионов фунтов 23-летнего англичанина, за которым охотятся "Ливерпуль" и "Челси".