Владелец "Борнмута" дал зеленый свет на еще одно предложение для Скотта о новом контракте

Билл Фоули Владелец "Борнмута" Билл Фоули дал зеленый свет на еще одно предложение для полузащитника Алекса Скотта о новом контракте.

Ранее осенью стало известно, что Скотт отклонил несколько предложений "Борнмута" о новом контракте и теперь может быть продан в зимнее трансферное окно, когда от его действующего соглашения останется 18 месяцев.

Последнее на данный момент предложение "Борнмута" и так сделало бы Скотта самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с южного побережья Англии.

Однако Фоули еще не потерял надежду продлить сотрудничество со Скоттом, и сейчас, утверждает TEAMtalk, дал указание руководству "Борнмута" выдвинуть еще одно, более выгодное, предложение для Алекса.

Это может быть финальной попыткой "Борнмута" предотвратить уход оцениваемого в 100 миллионов фунтов 23-летнего англичанина, за которым охотятся "Ливерпуль" и "Челси".





Метки Борнмут, контракты, Скотт, Фоули

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2026 20:00

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  1. kundevil 26.10.2026 20:32 # kundevil
    Выглядит как вампир, которому дали свет для съемки, когда дал зелёный цветноц свет на съёмку

    (ответить)

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