Эдди Хау готов возглавить "Юнайтед"

Бывший наставник "Ньюкасла" Эдди Хау готов возглавить "Манчестер Юнайтед", если ему поступит соответствующее предложение.

В понедельник, на следующий день после поражения 0:3 от "Борнмута", игроки "Юнайтед" получили выходной, тогда как исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс собрались на базе в Каррингтоне, чтобы принять решение по нынешнему главному тренеру Майклу Кэррику.



Хау считается одним из двух фаворитов на замену Кэррику, наряду с бывшим рулевым "Баварии" и сборной Германии Юлианом Нагельсманном, и одновременно наиболее предпочтительным вариантом Уилкокса.



Сразу несколько источников подтвердили BBC, что Хау "всецело открыт" к переходу в "Юнайтед", если Кэррику будет указано на дверь. Эдди находится без работы после своего расставания с "Ньюкаслом" минувшим летом.



За пять сезонов под руководством Хау "Ньюкасл" завоевал свой первый за 56 лет трофей — Кубок Лиги в 2025 — и дважды выходил в Лигу Чемпионов.