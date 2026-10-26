"Арсенал" не получит Хулиана Альвареса в январе

"Арсеналу" было сказано, что нападающий Хулиан Альварес не покинет испанский "Атлетико" в зимнее трансферное окно.

Большую часть лета "Арсенал" провел, внимательно отслеживая ситуацию Альвареса. И хотя "Атлетико" был открыт к сделке с чемпионами Премьер-Лиги, сам Хулиан мечтал только о "Барселоне".



В итоге Альварес не покинул "Атлетико", чьи болельщики остались весьма недовольны поведением своей звезды на протяжении летнего периода.



Ранее сообщалось, что в январе "Арсенал" может предпринять новую попытку заполучить Альвареса, благо "канониры" так и не потратили зарезервированные на атакующего игрока топ-уровня деньги.



Как сообщает TEAMtalk, "Арсенал" действительно поддерживает контакт с представителями Альвареса и полагает, что теперь Хулиан больше открыт к переходу в какой-либо другой клуб, помимо "Барселоны".



Однако "Атлетико" дал ясно понять "Арсеналу" и ПСЖ, что уход Альвареса в январе исключен. Команда Диего Симеоне не может позволить себе лишиться столь важного игрока посреди сезона, особенно теперь, когда 26-летний аргентинец извинился перед фанатами и стал возвращаться в форму.