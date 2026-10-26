Ван Хекке объяснил, почему победа над "Челси" не стала сюрпризом

Защитник "Тоттенхэма" Ян Пол Ван Хекке объяснил, почему победа его команды над "Челси" не стала сюрпризом.

В минувшую субботу "Тоттенхэм" одолел "Челси" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 0:2, одержав свою только вторую победу в этом сезоне Премьер-Лиги.



Ван Хекке чувствует, что "Тоттенхэм" играл хорошо и раньше, просто теперь неудачная полоса закончилась для "шпор".



"Результаты были не такими, как мы хотели. В первых матчах сезона мы играли в действительно хороший футбол, но результатов не было".



"Против "Челси" все получилось, и я думаю, вы видели наше мастерство".



"В футболе всегда есть хорошие серии и плохие серии. Мы слишком не думали об этом, но, конечно, знали. Ты видишь это везде. Это придало нам дополнительной мотивации".



"Это замечательный день для фанатов. Они были громкими, они испытывали гордость, и мы чувствовали это на поле. Это заставляет вас стараться чуть больше".



"Мы полностью это заслужили, мы по-настоящему упорно трудились, и поэтому мы по-настоящему рады", — сообщил Ван Хекке Evening Standard.