Джейсон Уилкокс обратился к Хау

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс установил контакт с бывшим главным тренером "Ньюкасла" Эдди Хау.

Хау и Юлиан Нагельсманн считаются двумя фаворитами на замену Майклу Кэррику в "Юнайтед", причем Уилкокс выступает именно за приглашение Эдди.



По информации The Guardian, Уилкокс уже разговаривает с Хау, который находится без работы после своей внезапной отставки из "Ньюкасла" минувшим летом.



Хау был на радаре у "Юнайтед" еще в 2024 году, после увольнения Эрика Тен Хага, однако тогда "красные дьяволы" решили позвать Рубена Аморима из "Спортинга".



В понедельник игроки "Юнайтед" и упомянутый Кэррик получили день отдыха, и на базе в Каррингтоне собрались боссы клуба, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе Кэррика, который, скорее всего, будет уволен со своего поста.