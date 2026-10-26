Джейсон Уилкокс обратился к Хау

Эдди Хау Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс установил контакт с бывшим главным тренером "Ньюкасла" Эдди Хау.

Хау и Юлиан Нагельсманн считаются двумя фаворитами на замену Майклу Кэррику в "Юнайтед", причем Уилкокс выступает именно за приглашение Эдди.

По информации The Guardian, Уилкокс уже разговаривает с Хау, который находится без работы после своей внезапной отставки из "Ньюкасла" минувшим летом.

Хау был на радаре у "Юнайтед" еще в 2024 году, после увольнения Эрика Тен Хага, однако тогда "красные дьяволы" решили позвать Рубена Аморима из "Спортинга".

В понедельник игроки "Юнайтед" и упомянутый Кэррик получили день отдыха, и на базе в Каррингтоне собрались боссы клуба, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе Кэррика, который, скорее всего, будет уволен со своего поста.





Метки Манчестер Юнайтед, тренеры, Уилкокс, Хау

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2026 16:00

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