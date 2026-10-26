"Юнайтед" отказался прекратить регистрацию Джей-Джея Габриэля

"Манчестер Юнайтед" отказался прекратить регистрацию своего юного нападающего Джей-Джея Габриэля.

Еще в сентябре стало известно, что Габриэль принял решение покинуть "Юнайтед" и попросил "красных дьяволов" прекратить его регистрацию.



В начале октября Габриэль отпраздновал свое 16-летие, после чего — благодаря наличию ирландского паспорта — у Джей-Джея появилась возможность перейти в один из европейских клубов.



Однако Football Insider утверждает, что с переездом в Европу Габриэлю придется подождать до января, потому что "Юнайтед" отказался немедленно отпустить юниора.



Теперь Габриэль собирается использовать этот вынужденный простой, чтобы окончательно определиться со своим новым клубом. Лагерь Джей-Джея успел переговорить с "Реалом", "Барселоной", "Баварией" и ПСЖ.



Отъезд Габриэля в Европу означал бы, что "Юнайтед" недосчитается многих миллионов в качестве компенсации, которая была бы положена "дьяволам" в случае перехода Джей-Джея в другой клуб Премьер-Лиги.