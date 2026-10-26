Агбонлахор уверен "на 100 процентов", что Дьекереш покинет "Арсенал"

Экс-игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор уверен "на 100 процентов", что "Арсенал" избавится от нападающего Виктора Дьекереша.

В минувшую субботу против "Эвертона" Дьекереш дождался своего первого в этом сезоне Премьер-Лиги выхода в стартовом составе "Арсенала".



Дьекереш помог "Арсеналу" добыть победу 2:0 и даже отдал результативную передачу, но игра Виктора в целом убедила Агбонлахора в том, что у 28-летнего шведа нет будущего в клуба с "Эмирейтс".



"Такое впечатление, что он бежит словно в замедленной съемке, не так ли? Такое впечатление, что он не может бегать".



"Может ли он удерживать мяч? Да, он может, но он тот, кого не будет в клубе в следующем сезоне. Да, на 100 процентов".



"Они бы избавились от него уже в этом сезоне, если бы смогли заполучить Альвареса. Если бы Альварес захотел перейти и не отказал бы "Арсеналу", они бы сказали: "Мы отдадим вам Дьекереша и деньги", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.