Невилл раскритиковал игроков "Юнайтед"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал игроков "красных дьяволов", из-за которых теперь главный тренер Майкл Кэррик находится на пороге увольнения.

В этом сезоне "Юнайтед" выиграл лишь два из 12 своих матчей, и это, как ожидается, будет стоит Кэррику работы. Невилл чувствует, что игроки команды крупно подвели Майкла, о чем Гари поведал после поражения 0:3 от "Борнмута".



"Это был шок сегодня, никакой игры".



"Ничего против "Тоттенхэма" здесь, ничего против "Комо", ничего против "Атлетико". Немного против "Лидса", там было немного борьбы, но ничего против "Фулхэма". Это была пустая трата времени".



"Таким образом, прослеживается закономерность из ничего, игроки выключаются из игры и перестают стараться".



"Майкл Кэррик — великолепный человек. Он честный человек, заслуживающий доверия, порядочный, профессионал, он исповедует высококачественный футбол, который отличается стабильностью и надежностью. Всех этих качеств нет среди группы игроков в этой раздевалке".



"Он будет страдать из-за этого, потому что не смог дать результат. В эти последние месяцы он пережил слишком много. Он не смог наладить их игру, и они ополчились на него".



"Я знаю это, потому что Бруну (Фернандеш) публично ополчился на него, сделав это заявление. Представьте, что творилось за кулисами".



"Когда твой капитан говорит такое, представьте, что тогда говорится в раздевалке за закрытыми дверьми, когда никто не слышит. Это ужасно".



"Некоторые из них не являются такими уж профессионалами. Я сам живу в Манчестере, поэтому знаю, о чем говорю".



"Некоторые из них не ложатся спать в правильное время, не питаются правильно, не думают о "Манчестер Юнайтед" каждую минуту каждого дня, не живут и не дышат этим футбольным клубом, как им следовало бы — и как следовало бы профессионалам".



"Почему? Потому что они зазнались. Некоторые из этих игроков ничего из себя не представляют", — цитирует Невилла Sky Sports.