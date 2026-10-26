Каррагер: "Кэррик пытался опозорить Фернандеша"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик "попытался опозорить" своего капитана Бруну Фернандеша против "Борнмута".
Подвергнув критике тактику Кэррика после поражения 4:1 от "Комо" в Лиге Чемпионов, Фернандеш был исключен из стартового состава "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" в воскресенье.
В итоге Фернандеш так и провел на лавке весь матч. Кэррик не выпустил Бруну, даже когда счет уже был 3:0, предпочтя португальскому капитану резервиста Джошуа Зиркзее и юниора Ши Лейси. По мнению Каррагера, это было сделано намеренно.
"Думаю, он так и не собирался выпускать его. Он просто решил оставить его на скамейке, чтобы попытаться немного опозорить его перед перед болельщиками, я не знаю".
"Он заменил его посреди недели, на фоне чего и произошло то, что произошло после матча".
"Думаю, у Майкла Кэррика никогда не было намерения выпустить его сегодня — его выход на замену никогда бы не случился", — сообщил Каррагер Sky Sports.
26.10.2026 12:00
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