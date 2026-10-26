Невилл ожидает увольнения Кэррика из "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признал, что клубу "необходимо" уволить своего главного тренера Майкла Кэррика.
Кэррик оказался на волоске от увольнения со своего поста после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" накануне.
Невилл не ожидает, что Кэррик сохранит свою работу после того, но в первую очередь Гари недоволен руководством "Юнайтед", а Майклу сочувствует.
"Майклу Кэррику будет невероятно сложно остаться главным тренером "Манчестер Юнайтед". Мне ужасно это говорить, я играл с ним и знаю его".
"Фанаты "Манчестер Юнайтед" распевают имя Майкла Кэррика, потому что, думаю, они знают, что здесь произойдет. Они уже видели это прежде".
"Он здесь свой, и он популярен. Но владельцы, спортивный департамент и игроки не популярны. Они крупно подвели клуб, и теперь они, наверное, примут решение, которое вызовет отвращение у фанатов "Манчестер Юнайтед", но которое является необходимым".
"Это просто абсолютный беспорядок. В этом футбольном клубе творится беспорядок прямо сейчас", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
26.10.2026 10:00
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