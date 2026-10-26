Невилл ожидает увольнения Кэррика из "Юнайтед"

Майкл Кэррик Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признал, что клубу "необходимо" уволить своего главного тренера Майкла Кэррика.

Кэррик оказался на волоске от увольнения со своего поста после домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" накануне.

Невилл не ожидает, что Кэррик сохранит свою работу после того, но в первую очередь Гари недоволен руководством "Юнайтед", а Майклу сочувствует.

"Майклу Кэррику будет невероятно сложно остаться главным тренером "Манчестер Юнайтед". Мне ужасно это говорить, я играл с ним и знаю его".

"Фанаты "Манчестер Юнайтед" распевают имя Майкла Кэррика, потому что, думаю, они знают, что здесь произойдет. Они уже видели это прежде".

"Он здесь свой, и он популярен. Но владельцы, спортивный департамент и игроки не популярны. Они крупно подвели клуб, и теперь они, наверное, примут решение, которое вызовет отвращение у фанатов "Манчестер Юнайтед", но которое является необходимым".

"Это просто абсолютный беспорядок. В этом футбольном клубе творится беспорядок прямо сейчас", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Невилл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2026 10:00

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  1. closer 26.10.2026 10:08 # closer
    Рыжие имбецилы глейзеры
    МЮ как актив, реанимируется только с другими владельцами

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