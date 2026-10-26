Эмери не бросит "Виллу" ради работы в "Юнайтед"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери не бросит бирмингемский клуб, даже если его позовут в "Манчестер Юнайтед".

После того, как "Юнайтед" потерпел поражение 0:3 от "Борнмута" накануне, легенда "Ливерпуля" Дежйми Каррагер заявил, что Эмери стал бы идеальной заменой наставнику "красных дьяволов" Майклу Кэррику.



"Это тот тренер, на которого я смотрю, когда думаю о "Манчестер Юнайтед". Люди за кулисами в "Астон Вилле" говорят, что он управляет всем клубом. Сэр Алекс Фергюсон делал это в "Манчестер Юнайтед". Это не только стиль "Юнайтед", но и стиль управления клубом в футболе в целом".



"Думаю, Эмери — лучший тренер в Премьер-Лиге. Но здесь есть один нюанс. Да, у него удивительные результаты в Европе, но разве кто-нибудь столь успешный не хочет преуспеть в Лиге Чемпионов?"



"Он хочет выиграть Лигу Чемпионов. В "Астон Вилле" он этого не сделает".



"У него был опыт с ПСЖ и "Арсеналом", и это было не очень-то удачно для него".



"Я просто думаю, он бы точно хотел эту возможность проявить себя в абсолютном гиганте среди футбольных клубов. Прошу прощения, фанаты "Виллы", — сообщил Каррагер в воскресном эфире.



По информации Sky Sports, имя Эмери действительно озвучивалось боссами "Юнайтед" в качестве кандидата на замену Кэррику, однако Унаи предан "Вилле" и не собирается вступать в переговоры с "красными дьяволами".