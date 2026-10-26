Ираола похвалил Араухо после победы над "Брайтоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола похвалил своего защитника Рональда Араухо, признанного лучшим игроком матча Премьер-Лиги против "Брайтона".

Накануне Араухо помог "Ливерпулю" одержать победу 2:0 над "Брайтоном", проведя на поле "Энфилда" все 90 минут.



Араухо несколько раз эффектно и эффективно вступал в единоборства, чем заслужил одобрение не только фанатов, но и Ираолы.



"Это очень помогает. Думаю, все мы насладились наблюдая за тем, как Рональд сражается. Думаю, он очень хорош в единоборствах. Кажется, даже в эпизоде с первым голом он выиграл два единоборства подряд. Он доходит до лицевой линии, и это не результативная передача, но это достойно результативной передачи. И он был действительно хорош в обороне".



"Я рад за него, потому что я менял его в двух предыдущих матчах. Нам требовалось больше действий в атаке, поэтому я убирал его в перерыве, но он продолжил трудиться без каких-либо проблем. Сегодня мы нуждались в нем больше. Он выдал очень, очень хорошие 90 минут", — цитирует Ираолу официальный веб-сайт "Ливерпуля".