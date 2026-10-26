"Пэлас" определил Дайча фаворитом на замену Сажу

"Кристал Пэлас" определил Шона Дайча в качестве своего фаворита на замену главному тренеру Пьеру Сажу.

В воскресенье "Пэлас" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Ньюкасла", обнаружив себя всего в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиги.



Боссы "Пэлас" все больше опасаются, что их клуб будет втянут в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, и это подталкивает клуб к приглашению специалиста с соответствующим опытом.



На эту роль идеально подходит Дайч, который находится без клуба после своего увольнения из "Ноттингем Форест" в феврале. Шону приходилось решать задачу по выживанию в Премьер-Лиге не только с "лесниками", но также с "Бернли" и "Эвертоном".



Как сообщает The Telegraph, "Пэлас" рассматривает Дайча своим ведущим кандидатом на замену Сажу, который с момента своего назначения минувшим летом одержал лишь две победы в Премьер-Лиге.



Помимо Дайча, "Пэлас" может рассмотреть кандидатуры Томаса Франка и Витора Перейры, если решение о расставании с Сажем будет принято.