"Юнайтед" собирается уволить Кэррика

Майкл Кэррик Майкл Кэррик находится на пороге увольнения с поста главного тренера, и уже известны два фаворита ему на замену.

Накануне "Юнайтед" потерпел унизительное домашнее поражение 0:3 от "Борнмута", продлив свою серию без побед до восьми матчей кряду с учетом всех соревнований.

После финального свистка Кэррик совершил круг по полю "Олд Траффорд", но затем заявил, что это не было прощание с болельщиками.

Тем не менее, Кэррику едва ли удастся сохранить работу на фоне столь удручающих результатов. Ссылаясь на свои источники в "Юнайтед", Sky Sports утверждает, что Майкл, вероятно, будет уволен в ближайшие 24-48 часов.

Сообщается, что боссы "Юнайтед" начали перебирать варианты на замену Кэррику еще до матча с "Борнмутом", и воскресное поражение лишь заставило их ускориться.

Замену Кэррику предстоит определить спортивному директору Джейсону Уилкоксу и исполнительному директору Омару Беррада, которые затем рекомендуют отобранного кандидата совладельцу "Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу.

И в данный момент двумя фаворитами "Юнайтед" являются Юлиан Нагельсманн и Эдди Хау. Внутри клуба также озвучиваются имена Унаи Эмери и Антонио Конте, но эти варианты выглядят маловероятными.

Нагельсманн хорошо знаком директору "Юнайтед" по комплектации состава Кристоферу Вивелю, с которым они вместе поработали в "РБ Лейпциг".

Хау был на радаре у "Юнайтед" еще в 2024 году. Кандидатуру Эдди тогда рекомендовал Дэн Эшуорт, бывший спортивный директор "красных дьяволов", однако клуб сделал выбор в пользу Рубена Аморима.

И Нагельсманн, и Хау в данный момент находятся без работы. Минувшим летом Юлиан оставил сборную Германии, а Эдди — "Ньюкасл".





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2026 06:00

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  1. lovrentiy 26.10.2026 07:19 # lovrentiy
    Ничего личного, зашёл посмотреть подгорание пенсов, которые предварительно сжимают очечко перед матчем с МЮ.

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  2. sausage 26.10.2026 07:12 # sausage
    Тоже мне новость) Эхехе, а так хотелось, чтобы МЮ возродился и вернулся в 4-ку по олдскульному...

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  3. zhanik7 26.10.2026 06:40 # zhanik7
    А этих двух клоунов Уилкокса и Берраду тоже на х#й с клуба!!!!

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  4. insomniac 26.10.2026 06:19 # insomniac
    увольнять пора, но игроки сольют так любого. пока не будет костяка команды из профессионалов, а не магуайропитеков, толку не будет. так и будут сливать тренеров одного за другим.

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