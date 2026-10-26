"Юнайтед" собирается уволить Кэррика

Майкл Кэррик находится на пороге увольнения с поста главного тренера, и уже известны два фаворита ему на замену.

Накануне "Юнайтед" потерпел унизительное домашнее поражение 0:3 от "Борнмута", продлив свою серию без побед до восьми матчей кряду с учетом всех соревнований.



После финального свистка Кэррик совершил круг по полю "Олд Траффорд", но затем заявил, что это не было прощание с болельщиками.



Тем не менее, Кэррику едва ли удастся сохранить работу на фоне столь удручающих результатов. Ссылаясь на свои источники в "Юнайтед", Sky Sports утверждает, что Майкл, вероятно, будет уволен в ближайшие 24-48 часов.



Сообщается, что боссы "Юнайтед" начали перебирать варианты на замену Кэррику еще до матча с "Борнмутом", и воскресное поражение лишь заставило их ускориться.



Замену Кэррику предстоит определить спортивному директору Джейсону Уилкоксу и исполнительному директору Омару Беррада, которые затем рекомендуют отобранного кандидата совладельцу "Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу.



И в данный момент двумя фаворитами "Юнайтед" являются Юлиан Нагельсманн и Эдди Хау. Внутри клуба также озвучиваются имена Унаи Эмери и Антонио Конте, но эти варианты выглядят маловероятными.



Нагельсманн хорошо знаком директору "Юнайтед" по комплектации состава Кристоферу Вивелю, с которым они вместе поработали в "РБ Лейпциг".



Хау был на радаре у "Юнайтед" еще в 2024 году. Кандидатуру Эдди тогда рекомендовал Дэн Эшуорт, бывший спортивный директор "красных дьяволов", однако клуб сделал выбор в пользу Рубена Аморима.



И Нагельсманн, и Хау в данный момент находятся без работы. Минувшим летом Юлиан оставил сборную Германии, а Эдди — "Ньюкасл".