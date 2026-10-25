Ираола рад четырем победам подряд

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола выразил свою радость от четырех побед подряд.

В воскресенье "Ливерпуль" в домашних стенах одолел набравший ход "Брайтон" со счетом 2:0, одержав свою четвертую победу подряд с учетом всех соревнований.



Впервые за эти четыре матча "Ливерпуль" не пропустил, и особенно Ираоле понравилось начало матча с быстрым голом — вернее, автоголом Паскаля Гросса.



"Очень рад. Очень очень рад победе сегодня и этим четырем победам в целом. Думаю, сегодня нам противостояла команда, которая очень хороша впереди, примерно как и "Вильярреал" в предыдущем матче. Это действительно хорошие команды в плане техники, и обороняться против них сложно".



"Думаю, сегодня ключом было то, как мы начали. Нам нужно было сильно начать, быть агрессивными, возвращать мяч, выигрывать свои единоборства, быть опасными при переходе из обороны в атаке. Думаю, мы справились с этим, и это был другой матч, нежели предыдущие, когда мы пропускали первыми, и дальше нам нужно было отыгрываться. Думаю, сегодня мы начали лучше, и матч сложился по-другому", — цитирует Ираолу официальный веб-сайт "Ливерпуля".