"Ливерпуль" надеется, что Вирц избежал серьезной травмы

"Ливерпуль" надеется, что атакующий полузащитник Флориан Вирц избежал серьезной травмы против "Брайтона".

Вирц сыграл ключевую роль в победе "Ливерпуля" над "Брайтоном" со счетом 2:0 в воскресном матче Премьер-Лиги, однако травма Вирца омрачила этот успех.



Вирц вынужденно покинул поле "Энфилда" во втором тайме, и теперь Флориана ждет углубленное обследование, но в "Ливерпуле" надеются на хорошие новости.



"Теперь Вирц будет обследован медицинской службой клуба, однако первичный осмотр свидетельствует о том, что травма не является значительной", — гласит заявление "Ливерпуля".



Сам Вирц и главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола также развеяли опасения.



"Думаю, все будет в порядке, это не слишком плохо. Я пока особо не знаю. Нам все еще нужно провести обследование, но я не думаю, что это займет много времени", — сообщил Вирц.



"Ему пришлось покинуть поле после того, как он немного подвернул свою лодыжку. Это не выглядит очень серьезным, но мы играем каждые три дня, поэтому посмотрим".



"Я не уверен, травма ли это вообще. Он подвернул свою лодыжку, и в моменте это было больно, и он не чувствовал себя на 100 процентов в порядке. Мы решили выпустить Трея (Ньони), и он сыграл хорошо", — заявил Ираола.