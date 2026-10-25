Магуайр: "Что-нибудь нужно изменить"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команде нужно что-нибудь изменить после поражения от "Борнмута".

В отсутствие Бруну Фернандеша именно Магуайр вывел "Юнайтед" с капитанской повязкой на матч Премьер-Лиги против "Борнмута" воскресенье.



"Юнайтед" показал ужасающую игру в обороне и потерпел домашнее поражение 0:3, после чего Магуайр вынес неутешительный вердикт.



"Это было недостаточно хорошо. Это всегда сложно, если вы пропускаете первыми в Премьер-Лиге. Затем мы совершили ошибки при втором голе. Наша игра была недостаточно хороша. Мы ничего не заслужили в этом матче".



"В данный момент у нас не получается. Результаты недостаточно хороши. Впереди еще длинный сезон. Нам нужно нащупать что-нибудь. Ты должен задать себе вопросы и посмотреть на себя в зеркало, спросив, что ты можешь дать команде. Если игроки сделают это, мы преодолеем этот сложный период".



"Мы должны взять ответственность на себя. Мы играем за огромный клуб, и вы должны доказать каждому, почему вы носите эту футболку. Майкл (Кэррик) преобразил наш сезон в прошлом году. Мы играли в великолепный футбол и выигрывали матчи. В этом сезоне мы не выигрываем матчи".



"Мы знаем, что это недостаточно хорошо. Мы хотим выступать лучше и дарить фанатам результаты лучше. Что-нибудь нужно изменить", — сообщил Магуайр Sky Sports.